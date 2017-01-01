Петренко прогнозує безліч судових позовів до «Газпрому» від європейських компаній

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Газпром

Багато компаній у країнах Європи можуть йти до суду і мати всі шанси скасувати невигідні, неринкові, неекономічні вимоги, які їм колись нав'язав «Газпром»

Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що після рішення Стокгольмського арбітражу у низки європейських компаній будуть усі підстави в судовому порядку вимагати скасування вимог, нав'язаних їм «Газпромом». Про це він сказав сьогодні журналістам.

«Думаю, що після цього рішення багато компаній у країнах Європи можуть йти до суду і мати всі шанси скасувати невигідні, неринкові, неекономічні вимоги, які їм колись нав'язала Російська Федерація і «Газпром», - зазначив Петренко.

Як відомо, 31 травня Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу «бери або плати» «Газпрому» за контрактом на постачання газу від 2009 року.

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Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення Стокгольмського арбітражу дає право «Нафтогазу» вимагати зниження ціни на газ за контрактом з «Газпромом» до умов ринку.

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Джерело: Інтерфакс-Україна