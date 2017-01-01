Петренко прокоментував конфлікт між НАЗК та Мін’юстом

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Петренко запевняє, що конфлікту між Міністерством юстиції та Національним агентством з питань запобігання корупції немає

Конфлікту через порядок перевірки електронних декларацій між Міністерством юстиції та Національним агентством з питань запобігання корупції немає.

Про це в ефірі Громадського повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

Водночас, він наголосив, що Міністерство юстиції замість НАЗК розробило порядок перевірки декларацій.

«Це не скандал і не протистояння, це ситуація, коли новостворений орган, на який виділяються сотні мільйонів бюджетних коштів не мав можливості і спроможності і бажання нормально працювати», — сказав міністр.

«8 місяців вони розробляли порядок проведення перевірок декларацій. Так і не спромоглись його розробити і фактично Міністерство юстиції і я особисто виступив з ініціативою, щоб на базі Кабміну ми це зробили за них. І робоча група це зробила та тиждень і розблокувала процес перевірки декларацій. Жодного скандалу немає, я розраховую, що НАЗК почне нормально працювати», — додав Петренко.

За його словами, НАЗК подавало один і той же текст, «їхні порядки не передбачали строку проведення перевірок, а це означає, що можна проводити перевірку вічно, якщо треба відмазати того чи іншого чиновника».