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    Петровська насосна станція припинила подачу води на окуповану Луганщину

    • Сьогодні, 22:58
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    Станцію знеструмлено через великі борги

    Петровська насосна станція «Попаснянського водоканалу» припинила перекачувати воду на непідконтрольну українській владі територію Луганщини через те, що була знеструмлена. Про це Радіо «Донбас.Реалії»повідомила заступник комерційного директора «Луганського енергетичного об’єднання» Олена Богодух.

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    За її словами, це було зроблено через борги за спожиту електроенергію в розмірі 130 мільйонів гривень.

    Богодух сказала, що в ЛЕО склалася критична фінансова ситуація через неоплачувані поставки електроенергії на непідконтрольні українській владі території Луганщини.

    Бойовики повідомили, що вода в Луганську подається за графіком. 

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