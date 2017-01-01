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Бойовики на Донбасі

Командуванням російських військ вживаються заходи щодо звинувачення сил АТО

У неділю, 14 травня, під час провокаційного обстрілу позицій сил АТО в районі Авдіївки (Донецька область), бойовики помилково обстріляли свої позиції. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«14 травня ц.р. артилерійськими розрахунками 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК ЗС РФ під час провокаційного обстрілу позицій сил АТО в районі н.п.Авдіївка, через низький рівень підготовки особового складу помилково було обстріляно власні позиції передових підрозділів полку», - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, командуванням російських військ вживаються заходи щодо звинувачення сил АТО.

Як повідомлялося, за минулу добу російсько-терористичні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. Зокрема, на приморському напрямку бойовики відкривали вогонь по наших опорних пунктах 20 разів.

Внаслідок бойових дій отримали поранення і травми шість українських військовослужбовців. Одна з поранених – жінка-військовослужбовець, її стан тяжкий.