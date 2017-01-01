Під Авдіївкою гвардійці затримали бойовика «ДНР»

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Бойовик серед пасажирів рейсового автобуса сполученням Українськ - Авдіївка

Гвардійці 3 бригади оперативного призначення під Авдіївкою Донецької області затримали учасника незаконного збройного формування «ДНР». Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

«18 лютого при перевірці документів у пасажирів рейсового автобуса сполученням Українськ - Авдіївка увагу гвардійців привернув нервуючий пасажир. Детально перевіривши особисті документи громадянина за допомогою електронної бази даних учасників незаконних збройних формувань, було виявлено збіг із позначкою "брав участь у НЗФ ДНР», - йдеться в повідомленні.

Далі пасажира було затримано та передано співробітникам Служби безпеки України.