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    Під Авдіївкою гвардійці затримали бойовика «ДНР»

    • Сьогодні, 00:23
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    Бойовик серед пасажирів рейсового автобуса сполученням Українськ - Авдіївка

    Гвардійці 3 бригади оперативного призначення під Авдіївкою Донецької області затримали учасника незаконного збройного формування «ДНР». Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

    «18 лютого при перевірці документів у пасажирів рейсового автобуса сполученням Українськ - Авдіївка увагу гвардійців привернув нервуючий пасажир. Детально перевіривши особисті документи громадянина за допомогою електронної бази даних учасників незаконних збройних формувань, було виявлено збіг із позначкою "брав участь у НЗФ ДНР», - йдеться в повідомленні.

    Далі пасажира було затримано та передано співробітникам Служби безпеки України.

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