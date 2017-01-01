Під Авдіївкою розпочався ремонт електромережі

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Ремонтники працюють над відновленням електропостачання до Авдіївки Фото: Преса України

Наразі об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС

Ремонтні роботи на ЛЕП поблизу Авдіївки погоджені і проводитимуться сьогодні.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України у Twitter.

«Авдіївка. Станом на 8.30 заявка на проведення огляду та ремонтних робіт на лінії погоджeна. Початок провeдeння робіт о 10.00», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка (близько 22 тис. мешканців), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.