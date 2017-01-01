Під Авдіївкою загинув український боєць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загибель українських бійців в АТО

Бойовики застосовували 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем кулемети великого калібру та стрілецьку зброю

Сьогодні, 25 квітня, в районі Авдіївки загинув військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних сил України», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даному напрямку противник застосовував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

Нагадаємо, за минулу добу російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Центром вогневого протистояння став приморський напрямок. Так, вогнем 122-міліметрової легкої переносної реактивної системи «Партизан» та озброєння БМП ворог накривав опорні пункти поруч Широкиного. З озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів гатив по захисниках Мар’їнки.