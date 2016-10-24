Під час аварії військового вертольота в Венесуелі загинули не менше 16 осіб
- Вчора, 22:56
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Військовий вертоліт зник 30 грудня 2016 року і був знайдений 2 січня
Не менше 16 людей загинули під час аварії військового вертольота Мі-17 в Венесуелі, повідомляє El Universal.
За даними агентства, загинули одинадцять солдатів і п'ять цивільних осіб.
Військовий вертоліт зник 30 грудня 2016 року і був знайдений 2 січня.
В результаті аварії загинули всі пасажири і члени екіпажу.
Влада країни поки офіційно не підтвердила цю інформацію.