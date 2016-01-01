Під час бою біля Крутої Балки українські військові зазнали втрат

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Наразі кількість загиблих та поранених не відома

За минулу добу українські військові понесли втрати під час бойового зіткнення на Донбасі

Про це заявив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, повідомляє Еспресо.TV.

«У районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення. З нашого боку є втрати», - сказав Матюхін.

Він не уточнив кількість загиблих і поранених, зазначивши, що про це за кілька годин повідомить речник Міноборони з питань АТО на брифінгу.

Матюхін додав, що з початку поточної доби на Донбасі вже зафіксовано 13 обстрілів бойовиків. Всі вони були з гранатометів та стрілецької зброї. Поки що важкого озброєння бойовики не застосовували.

Як уже повідомлялося, за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню.

Тим часом уночі біля Авдіївки бойовик хотів зняти український прапор, проте українські бійці не дозволили йому це зробити.