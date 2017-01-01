Під час інавгураційної промови Трампа пішов дощ

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Трамп пообіціяв, що 20 січня запам’ятається як дата, коли нація знову почала управляти країною

Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США. Під час його інавгураційної промови над Капітолієм у Вашингтоні пішов дощ.

«Я, Дональд Трамп, урочисто клянусь, що я буду вірно виконувати обов’язки президента США і докладати всіх зусиль щоб захищати конституцію США і допоможе мені Бог», - сказав Трамп на початку промови.

Трамп заявив, що раніше влада не працювала на людей, а тепер 20 січня стане датою, коли нація знову почне управляти країною.

«Президент Клінтон, Буш, Обама співвітчизники американці і народи світу, дякую вам. Кожні 4 роки ми збираємось на цьому місці і ми вдячні Б.Обамі і першій леді за ту допомогу у передачі влади. Вони чудові. Сьогоднішня церемонія має особливе значення, бо ми не лише мирно передаємо владу від однієї партії до іншої, ми її передаємо з Вашингтону - людям. Минулі перемоги не були вашими. Всі зміни починаються зараз, цей момент належить вам. Він належить кожному американцю, це ваше свято, США - це ваша країна. Справа не в тому, хто контролює уряд. Важливо, щоб народ контролював уряд. 20 січня запам’ятається всім тим, як дата, коли нація знову почала управляти країною», - сказав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

Уже з понеділка він приступить до президентських обов’язків.

Екс-президент Обама покинув овальний кабінету Білому домі.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут