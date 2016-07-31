Під час незаконної вирубки ліса на Закарпатті дерево вбило чоловіка

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Дозволів на вирубку ліса загиблий не мав

Смертельний випадок трапився в понеділок на території Ужгородського лісгоспу. За інформацією, яку оприлюднив у соціальній мережі «Фейсбук» журналіст Віталій Глагола, вирубка у лісгоспі велась незаконно.

«За моєю інфою, на момент трагедії вирубка велась незаконно, без дозволів. Можливо, дозволи вже і роблять заднім числом. Рубка велась в районі коньячного заводу, але вже за прикордонною заставою...Чоловіка звали Юрій, йому було 44 роки. Сьогодні похорон», — написав Віталій Глагола.

У коментарі до поста прес-секретар в Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Юлія Давидова відзначила, що це була самовольна вирубка, а працівників Ужгородського лісового господарства там не було.

Цікаво те, що рубка велася на заставі, тобто людей повинні були впустити прикордонники за певними документами.

«На заставі є списки, вони були включені в них. У цих списках є навіть ті приватні підприємці та їх водії, які отоварюються у лісівників і купують сироину на аукціоні», — додала прес-секретар.

У поліції теж зазначили, що загиблий чоловік не був лісником, тобто звичайні люди пішли рубати дерева і під час порубки одне з них впало і вбило чоловіка.

Яким чином люди опинилися на закритій території — поки не відомо.