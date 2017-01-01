Під час обстрілу Мар'їнки зазнала поранень жінка

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Жінку з осколковим пораненням голови доправлено до лікарні міста Курахове

Сьогодні, 31 січня, під час обстрілу Мар'їнки (Донецька область) зазнала поранень 54-річна жінка. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.

«В момент розриву снаряду жінка знаходилася на подвір'ї приватного будинку по вулиці Тельмана. З осколковим пораненням голови її доправлено до лікарні міста Курахове. Повідомлення про подію надійшло до поліції о 16.50 від лікаря швидкої допомоги», - інформують у поліції.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Як повідомив штаб АТО, сьогодні на Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 «Град». Також вони обстрілювали наші позиції зі 152 міліметрової артилерії. Багаторазово вогонь вели танки. По Авдіївці, Опитному та Верхньоторецькому – 120 міліметрові міномети, а по Луганському – гранатомети та стрілецька зброя.

Нагадаємо, що вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено