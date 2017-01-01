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    Під час перестрілки у Єгипті поліція вбила двох підозрюваних у виготовленні бомб

    • Сьогодні, 00:29
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    Поліція Єгипту
    Поліція Єгипту

    Озброєнні злочинці були пов’язані з організацією «Брати-мусульмани»

    Двоє озброєних чоловіків, підозрюваних у виготовленні бомб, були вбиті в результаті перестрілки з єгипетськими силами безпеки в районі на північ від Каїра. 

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на МВС Єгипту. 

    У заяві йдеться, що двоє чоловіків, віком 25 та 44 роки, «відповідали за виготовлення і транспортування вибухових речовин збройним групам, пов'язаним з «Братами-мусульманами», - зазначається у повідомленні.

    Організація «Брати-Мусульмани» була заборонена урядом після повалення президента Мохаммеда Мурсі, який був кандидатом від цього руху в 2013 році. 

    Як повідомляє міністерство, чоловіки були пов'язані з угрупованнями «Хасм» і «Леваа аль-Таура».

    «Хасм» узяв на себе відповідальність за напад, в результаті якого в Каїрі в понеділок були вбиті троє поліцейських

    Джерело: Укрінформ

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