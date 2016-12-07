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    Під час протестів у Пакистані стався вибух, є загиблі

    • Сьогодні, 17:43
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    Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 10 осіб

    У центрі пакистанського міста Лахор прогримів вибух біля будівлі асамблеї штату Пенджаб, де у той час відбувались акції протесту.

    Про це повідомляє місцевий телеканал geo.tv.

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    Вибух стався під час масового мітингу проти внесення змін до законодавства Пакистану про продаж лікарських засобів.

    У мітингу взяло участь кілька сотень людей, більшість з яких – власники та працівники аптек.

    Стало відомо також, що внаслідок вибуху загинуло щонайменше 10 осіб. Ще 40 дістали поранення, їх доправлено до лікарні.

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    Під час протестів у Пакистані стався вибух, є загиблі
    Під час протестів у Пакистані стався вибух, є загиблі
    Під час протестів у Пакистані стався вибух, є загиблі
    Під час протестів у Пакистані стався вибух, є загиблі

    Раніше  повідомлялося, що на ринку в Пакистані стався теракт.

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