Під час протестів у Пакистані стався вибух, є загиблі
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Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 10 осіб
У центрі пакистанського міста Лахор прогримів вибух біля будівлі асамблеї штату Пенджаб, де у той час відбувались акції протесту.
Про це повідомляє місцевий телеканал geo.tv.
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Вибух стався під час масового мітингу проти внесення змін до законодавства Пакистану про продаж лікарських засобів.
У мітингу взяло участь кілька сотень людей, більшість з яких – власники та працівники аптек.
Стало відомо також, що внаслідок вибуху загинуло щонайменше 10 осіб. Ще 40 дістали поранення, їх доправлено до лікарні.
Раніше повідомлялося, що на ринку в Пакистані стався теракт.