Під час протестів у Пакистані стався вибух, є загиблі

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Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 10 осіб

У центрі пакистанського міста Лахор прогримів вибух біля будівлі асамблеї штату Пенджаб, де у той час відбувались акції протесту.

Про це повідомляє місцевий телеканал geo.tv.

Вибух стався під час масового мітингу проти внесення змін до законодавства Пакистану про продаж лікарських засобів.

У мітингу взяло участь кілька сотень людей, більшість з яких – власники та працівники аптек.

Стало відомо також, що внаслідок вибуху загинуло щонайменше 10 осіб. Ще 40 дістали поранення, їх доправлено до лікарні.

Раніше повідомлялося, що на ринку в Пакистані стався теракт.