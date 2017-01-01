Під час ремонту дороги на Хмельниччині загинув робітник

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Ремонт дороги

На робітника наїхав місцевий житель на автомобілі ЗІЛ

На Хмельниччині під час ремонту дороги загинув 56-річний працівник. Про це УНН повідомили у прес-службі обласної поліції.

Подія сталася сьогодні в місті Старокостянтинові по вулиці Горького.

«Під час ремонту дорожнього покриття 51-річний місцевий житель, рухаючись заднім ходом на автомобілі ЗІЛ, не врахував дорожньої обстановки та наїхав на 56-річного чоловіка. У результаті наїзду потерпілий отримав тілесні ушкодження, від яких помер у кареті швидкої допомоги. Наразі на місці працюють слідчі, які з’ясовують усі обставини події», - повідомили попередню версію в СК ГУНПУ у Хмельницькій області.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

До слова, Міноборони з’ясовує причини загибелі військових від вибуху міномета «Молот».