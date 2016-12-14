Під час сходження на Говерлу заблукав турист

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Говерла

Турист, що заблукав - 1985 року народження, житель м. Івано-Франківська

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій шукають туриста, який заблукав під час сходження на г. Говерла ввечері 3 червня. Про це інформує відомство, повідомляє «Главком».

За інформацією ДСНС, повідомлення про те, що під час сходження на г. Говерла заблукав турист, надійшло до служби порятунку 3 червня о 19:50. Для проведення пошуково-рятувальних робіт о 20:00 було направлено рятувальників смт. Ворохта в складі 6 людей та 1 одиниці техніки.

О 22:30 інформацію про заблукалого туриста було передано оперативному черговому Закарпатської області. В свою чергу з їхньої сторони до пошукових робіт було залучено 4 людини та 1 одиниця техніки.

О 00:10 4 червня обстежено 3 маршрути, які ведуть з відпочинкової бази «Заросляк» на г. Говерлу. Заблукалого туриста не виявлено. При обстеженні маршрутів гірськими рятувальниками проведено бесіди з відпочиваючими туристами, які ночують в палатках, на рахунок зниклого туриста, ніхто з відпочиваючих його не бачив.

На даний час рятувальники повторно обстежують маршрути, особливу увагу звертають на впадини, щілини, скелі, водойми.

Турист, що заблукав - 1985 року народження, житель м. Івано-Франківська. Був у складі групи з 20 осіб, яка піднімалися на г. Говерла. Зв'язок з заблукалим туристом відсутній.

Як повідомлялося, у ДТП у турецькій провінції Мугла постраждали 16 українських туристів, гід і водій.