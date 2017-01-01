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    Під час сутичок у Львівській облраді постраждали 11 правоохоронців

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    Захоплення сесійної зали Львівської облради активістами
    Захоплення сесійної зали Львівської облради активістами

    Охорону публічного порядку під час сутичок забезпечувало близько ста працівників поліції

    Одинадцять працівників поліції звернулися за медичною допомогою після сутичок у Львівській обласній раді. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

    «Сьогодні, 30 травня, під час сутичок у Львівській обласній раді охорону публічного порядку забезпечувало близько ста правоохоронців. Наразі 11 працівників поліції звернулися за медичною допомогою, з них 9 – це працівники управління патрульної поліції міста Львова, 2-є інших – працівники Галицького відділу поліції. Зараз їх оглядають лікарі», - йдеться у повідомленні.

    Наразі у будівлі проводяться першочергові слідчі дії.

    Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від 3-ьох до 7-ми років позбавлення волі.

    Нагадаємо, сьогодні під стінами Львівської облради сталися сутички між правоохоронцями та громадськими активістами, після чого останні увірвалися в сесійну залу. Активісти вимагали у місцевих депутатів звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військовослужбовців АТО. 

    Раніше повідомлялося, що під час сутичок постраждали дві жінки і дев'ять правоохоронців.

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