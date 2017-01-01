Під час сутичок у Львівській облраді постраждали 11 правоохоронців

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Захоплення сесійної зали Львівської облради активістами

Охорону публічного порядку під час сутичок забезпечувало близько ста працівників поліції

Одинадцять працівників поліції звернулися за медичною допомогою після сутичок у Львівській обласній раді. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

«Сьогодні, 30 травня, під час сутичок у Львівській обласній раді охорону публічного порядку забезпечувало близько ста правоохоронців. Наразі 11 працівників поліції звернулися за медичною допомогою, з них 9 – це працівники управління патрульної поліції міста Львова, 2-є інших – працівники Галицького відділу поліції. Зараз їх оглядають лікарі», - йдеться у повідомленні.

Наразі у будівлі проводяться першочергові слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від 3-ьох до 7-ми років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні під стінами Львівської облради сталися сутички між правоохоронцями та громадськими активістами, після чого останні увірвалися в сесійну залу. Активісти вимагали у місцевих депутатів звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військовослужбовців АТО.

Раніше повідомлялося, що під час сутичок постраждали дві жінки і дев'ять правоохоронців.