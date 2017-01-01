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    Під час виступу Трампа невідомий кинув оберемок російських прапорів

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    Під час виступу Трампа невідомий кинув оберемок російських прапорів
    Під час виступу Трампа невідомий кинув оберемок російських прапорів

    Російські прапорці полетіли в повітря, коли Трамп сказав основне гасло своєї передвиборної компанії

    В ході виступу президента США Дональда Трампа невідомий кинув у повітря оберемок російських триколорів.

    Момент потрапив на камеру телеканалу MSNBC.

    «Під час промови Трампа хтось, мабуть, кинув зв'язку російських прапорів в повітря прямо перед камерою», - написав журналіст CNBC Стівен Копак, який опублікував уривок виступу.

    Прапорці полетіли в повітря, коли Трамп сказав основне гасло своєї передвиборної компанії: «Make America great agaian».
     
    Трамп поки ніяк не прокоментував цей інцидент.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що робота президента виявилася складнішою, ніж він припускав.

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