Під час виступу Трампа невідомий кинув оберемок російських прапорів

Російські прапорці полетіли в повітря, коли Трамп сказав основне гасло своєї передвиборної компанії

В ході виступу президента США Дональда Трампа невідомий кинув у повітря оберемок російських триколорів.

Момент потрапив на камеру телеканалу MSNBC.

«Під час промови Трампа хтось, мабуть, кинув зв'язку російських прапорів в повітря прямо перед камерою», - написав журналіст CNBC Стівен Копак, який опублікував уривок виступу.

Прапорці полетіли в повітря, коли Трамп сказав основне гасло своєї передвиборної компанії: «Make America great agaian».



Трамп поки ніяк не прокоментував цей інцидент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що робота президента виявилася складнішою, ніж він припускав.

As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW