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    Під час затримання застрелився екс-заступник глави «Нафтогазу» часів Януковича

    • Вчора, 15:41
    • Розсилка
    Фото ТСН

    Після проникнення в одне з обшукуваних приміщень слідчою групою було виявлено труп колишнього заступника голови НАК «Нафтогаз України»

    У Вінницькій області в своєму будинку застрелився колишній заступник голови «Нафтогазу» часів Януковича Геннадій Юр'єв. Як повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, у середу працівники військової прокуратури з'явилися до його будинку в селищі в Тиврівському районі, пише «Українська правда».

    З метою проведення невідкладних слідчий дій, а саме затримання підозрюваного в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) співробітники військовою прокуратури прибули до будинку.

    «Ще до їхнього потрапляння в будинок вони почули хлопок. Усередині вони виявили тіло з вогнепальним пораненням у голову», – сказав Тракало.
    Він додав, що особа вбитого встановлюється.

    Водночас джерела УП підтвердили, що знайдений у домі чоловік – це Геннадій Юр'єв. Згодом речник генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган підтвердила, що саме Юр'єва знашли у будинку мертвим.

    Юр'єв працював заступником голови «Нафтогазу», коли компанію очолював Євген Бакулін. Він входив до так званої групи «РосУкрЕнерго». Він був фігурантом розслідування, яке стосувалося зловживань на державних тендерах. Підозрюваними в цій справі є брати Олександр та Сергій Кацуби.

    Крім того, на своїй сторінці у Лариса Сарган написала: «Генеральною прокуратурою України в рамках кримінального провадження за фактом розкрадання коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» НАК «Нафтогаз України» при закупівлі самопідйомних плавучих бурових установок було проведено низку обшуків. Після проникнення в одне з обшукуваних приміщень слідчою групою було виявлено труп колишнього заступника голови НАК «Нафтогаз України», який, імовірно, вистрілив із вогнепальної зброї під час проникнення».

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