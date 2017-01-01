Під Харковом загасили пожежу на сміттєвому полігоні

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Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області Пожежа на полігоні твердих побутових відходів

Жертв та потерпілих на полігоні твердих побутових відходів на Харківщині немає

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Про це «Главкому» повідомили у прес-службі ДСНС Харківської області.

«4 травня о 15:46 до рятувальників від працівників підприємства ТОВ «Сміттєпереробний завод» надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території заводу, де зберігалися тверді побутові відходи. На гасіння пожежі рятувальниками було подано п'ять пожежних стволів, у тому числі один лафетний. О 00:27 5 травня вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, о 15:11 її було повністю ліквідовано», – зазначається у документі.

На місці пригоди працювало п'ять одиниць пожежної техніки та 30 осіб особового складу ДСНС, а також 16 одиниць інженерної техніки сміттєпереробного заводу.

Жертв та потерпілих немає.

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