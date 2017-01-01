Під Харковом загасили пожежу на сміттєвому полігоні
- Сьогодні, 17:22
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Жертв та потерпілих на полігоні твердих побутових відходів на Харківщині немає
На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Про це «Главкому» повідомили у прес-службі ДСНС Харківської області.
«4 травня о 15:46 до рятувальників від працівників підприємства ТОВ «Сміттєпереробний завод» надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території заводу, де зберігалися тверді побутові відходи. На гасіння пожежі рятувальниками було подано п'ять пожежних стволів, у тому числі один лафетний. О 00:27 5 травня вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, о 15:11 її було повністю ліквідовано», – зазначається у документі.
На місці пригоди працювало п'ять одиниць пожежної техніки та 30 осіб особового складу ДСНС, а також 16 одиниць інженерної техніки сміттєпереробного заводу.
Жертв та потерпілих немає.
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