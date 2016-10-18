Під Києвом кинули гранату на подвір’я приватного підприємця

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За попередніми даними, вибухнула ручна осколкова граната РГД-5

У селі Софіївська Борщагівка Київської області зловмисники кинули гранату на подвір’я приватного підприємця.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

За попередніми даними, вибухнула ручна осколкова граната РГД-5. На щастя, в результаті події ніхто не постраждав.

Поліцейські з’ясували, що вибух стався вночі, пошкоджено вікно житлового будинку.

Під час огляду місця події співробітники поліції виявили та вилучили металеві уламки, важіль запалу, зразки ґрунту з епіцентру вибуху.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють можливих свідків кримінального злочину і осіб, причетних до його скоєння. Триває слідство.