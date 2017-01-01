  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Під Києвом масштабна пожежа: у Броварах горять склади з паливом

    • Сьогодні, 14:58
    • Розсилка

    Площа пожежі становить кілька сотень квадратних метрів

    У Броварах під Києвом сталася масштабна пожежа: горять склади з паливом. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Площа пожежі становить кілька сотень квадратних метрів. Як зазначається, прилегла територія сильно задимлена. Стовп диму видно з Києва.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Під Києвом масштабна пожежа: у Броварах горять склади з паливом
    Під Києвом масштабна пожежа: у Броварах горять склади з паливом
    Під Києвом масштабна пожежа: у Броварах горять склади з паливом
    Під Києвом масштабна пожежа: у Броварах горять склади з паливом

    На місці працює 10 одиниць пожежної техніки. Про це повідомила начальник прес-служби ДСНС в Київській області Вікторія Рубан.

    «Дійсно є загорання. Там (у Броварах — ред.) складські приміщення горять. Приблизна площа (пожежі — ред.) — одна тисяча квадратних метрів», — сказала Рубан.

    Також вона додала, що на місці наразі працює 10 одиниць пожежної техніки.

    За її словами, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, вночі на автостоянці в Києві згоріли вщент три іномарки.

    пожежа рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ