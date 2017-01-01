Під Києвом масштабна пожежа: у Броварах горять склади з паливом

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Площа пожежі становить кілька сотень квадратних метрів

У Броварах під Києвом сталася масштабна пожежа: горять склади з паливом. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Площа пожежі становить кілька сотень квадратних метрів. Як зазначається, прилегла територія сильно задимлена. Стовп диму видно з Києва.

На місці працює 10 одиниць пожежної техніки. Про це повідомила начальник прес-служби ДСНС в Київській області Вікторія Рубан.

«Дійсно є загорання. Там (у Броварах — ред.) складські приміщення горять. Приблизна площа (пожежі — ред.) — одна тисяча квадратних метрів», — сказала Рубан.

Також вона додала, що на місці наразі працює 10 одиниць пожежної техніки.

За її словами, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі на автостоянці в Києві згоріли вщент три іномарки.