Під Києвом обстріляли групу журналістів-розслідувачів

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Застосування вогнепальної зброї

Під селищем Плюти Київської області група вела зйомку з дрона маєтку одного з українських олігархів

Журналісти-розслідувачі проекту «Слідство.Інфо» заявляють, що їх обстріляли зі зброї під час збору інформації для програми.

Під селищем Плюти Київської області група вела зйомку з дрона маєтку одного з українських олігархів, розповів Радіо Свобода журналіст Максим Опанасенко.

Коли журналісти вже завершили зйомку, з боку лісу по них відкрила вогонь зі зброї невідома особа. Знімальній групі довелося терміново втікати з місця події.

«Фактично, це Конча-Заспа. Відзнялися абсолютно спокійно. При цьому ми намагаємося не порушувати приватний простір – ми максимально підіймаємо дрон для того, щоб було видно, але не залітаємо на територію об’єкту», – розповідає Опанасенко.

«Коли ми почали розбирати дрон, щоб сховати у багажник, то почули постріли, десь метр-півтора над автівкою. Водій, дякувати Богу, дуже швидко зреагував, сказав нам ховатися, заскочив на водійське місце і дав по газах. Ми чули п’ять пострілів», – згадує журналіст.

Постраждалих немає, автомобіль також не зазнав пошкоджень. Опанасенко переконаний, що метою стрілка було залякування. Окрім знімальної групи і її автомобіля нікого навкруги не було, тож журналісти впевнені, що мішенню були саме вони.

До поліції журналісти не зверталися. Як пояснює Опанасенко, залишатися на місці було небезпечно, а зараз не бачить сенсу заявляти до поліції через те, що пояснити тепер ситуацію правоохоронцям буде надто складно. Журналісти намагають самостійно вирахувати, з якого маєтку велися постріли і, можливо, проведуть власне розслідування. Поки що вони не розкривають інформацію, чий будинок знімали.

За словами Опанасенка, ідентифікувати їх як журналістів здалеку було неможливо, а для з’ясування мети їхнього перебування в зазначеному місці до них ніхто не підходив.

«Слідство.Інфо» займається журналістськими розслідуваннями, зокрема щодо корупції в органах влади.