Під Києвом перекрили одеську трасу

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Фото з Facebook Стогнія

Внаслідок перекриття траси у Чабанах утворилися величезні затори

У Чабанах, що знаходяться поблизу Києва, перекрито трасу Київ-Одеса, повідомив у себе на сторінці у Facebook журналіст Костянтин Стогній.

«Внаслідок перекриття траси у Чабанах утворилися величезні затори у обидві сторони. На КП запитав полицейських: що відбувається і чому вони не на перекритті. Ті знизили плечима, мовляв, нічого не знаємо», - написав він.

Через якийсь час Стогній дописав: «схоже, що це пристрасті через світлофор. Включать - так перекривають трасу ті, хто стоїть в кілометрових пробках через світлофор. Вимкнуть - перекривають ті, хто не може розвернутися на жвавій трасі»

Як повідомлялось, 14 січня на території Закарпатської області сталося сходження чотирьох снігових лавин. Одна з них перекрила дорогу державного значення.