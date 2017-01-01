Під Києвом сталася пожежа на суконній фабриці

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Пожежа в Березані на фабриці

На даний час немає інформації про постраждалих

На складах Березанської суконної фабрики, що у Київській області, відбулося загоряння, наразі пожежники ліквідовують пожежу. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Київській області, пише УНН.

«Є загоряння на складах місцевої суконної фабрики. Там працює 15 одиниць техніки», - сказали у прес-службі.

За інформацією ДСНС Київщини, на даний час немає інформації про постраждалих.

Додамо, як вказано у каталозі підприємств України, Березанська суконна фабрика виробляє вовняні та напіввовняні ковдри, пледи, взуттєву вовняну байку.

Як повідомляв «Главком», 10 травня на Дарницькому ринку в Києві сталася масштабна пожежа.