Під Києвом вбили львівського таксиста

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Місце вбивства водія таксі

Поліція вже затримала підозрюваних у вбивстві водія таксі

У суботу, 22 квітня, під Києвом вбили водія львівської мережі таксі «Оптимальне». У неділю підозрюваних у вбивстві поліція затримала вже у Львові, проте офіційних заяв правоохоронців з цього приводу поки немає.

Як повідомила активістка «Варти» та водійка таксі Марія Воробець, водій автомобіля Chevrolet Lacetti взяв замовлення на поїздку із Головного залізничного вокзалу Львова до Житомира. «Номер, з якого замовляли машину, у базі даних постійних клієнтів не числиться, тобто це був перший виклик з цього номеру», – зазначила Воробець.

22 квітня тіло водія виявили неподалік Києва. Чому водій та підозрювані опинились під Києвом, наразі не відомо, пише Zaxid.net.

За інформацією Воробець, після скоєння вбивства підозрювані викликали київське таксі на місце злочину. У замовленні зазначалося, що таксі має везти пасажирів до станції метро «Нивки» в Києві. «Проте коли водій прибув за адресою замовлення, підозрювані вирішили змінити свій маршрут та попросили доставити їх до Львова. За додатковий маршрут пообіцяли заплатити водієві 4 тис. грн», – повідомила Воробець.

Автомобіль київського таксі марки Opel Astra чорного кольору прибув до Львова близько 3:00 у неділю, 23 квітня. Автомобіль зупинився на одній із заправок, проте дочекавшись ранку, пасажири повідомили, що грошей у них немає і попросили зачекати до 18:00.

23 квітня близько 17:30 автомобіль київського таксі помітили в селі Муроване, Пустомитівського району Львівської області на вул. Будівельній.