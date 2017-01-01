Під Київрадою мітингувальники побилися з поліцією
- Сьогодні, 13:36
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Розсилка
Правоохоронці зайшли до прес-центру, розташованого поруч із входом до зали засідань міськради, і почали перекривати двері, через які намагалися пройти мітингувальники
Біля будівлі Київради відбувається бійка між правоохоронцями та мітингувальниками, представниками добровольчих батальйонів.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Відзначається, що правоохоронці зайшли до прес-центру, розташованого поруч із входом до зали засідань міськради, і почали перекривати двері, через які намагалися пройти мітингувальники, щоб підтримати тих, хто пройшов до залу засідань раніше.
Між ними почалися сутички.
У цей час у Київраді розглядали питання про прирівнювання військовослужбовців добровольчих батальйонів до учасників антитерористичної операції (АТО).
Однак між депутатами виникли суперечки з цього питання. Після того, як до трибуни вийшли добровольці у засіданні Київради оголосили перерву на 10 хв.
Під час розгляду питання до трибуни Київради вишли добровольці і навіть грюкали кулаками по трибуні. Скриншот з відео трансляції Київради
О 13:10 засідання відновилося.
Мер Києва Віталій Кличко закликав усіх присутніх у залі поводитися спокійно, не кричати і не застосувати фізичну силу.
«Я розумію, що зараз деякі гарячі голови емоційно включаються повністю, щоб вирішити це фізично. Але ми повинні вирішувати всі питання виключно в діалозі. Не використовувати силу. А спокійно прийняти правильне рішення, яке буде на 100% працювати», - сказав Кличко.
Після перерви хлопців у формі у залі засідань побільшало. Мер закликав усіх поводитися спокійно і не застосовувати силу
Частина депутатів просили, щоб на час розгляду питання добровольці залишились у залі засідань.
Однак станом на 13:25 багато депутатів перебувають у кулуарах, тож голосування за надання дозволу на перебування у залі засідань не було.
Як повідомляє депутат Київради Вадим Васильчук, станом на 13:30 добровольці добровільно вийшли з зали Київради, правоохоронці також пішли з зали засідань.
Депутати відновили розгляд визнання статусу добровольців, як учасників АТО.