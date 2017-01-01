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    Під Київрадою мітингувальники побилися з поліцією

    • Сьогодні, 13:36
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    Правоохоронці зайшли до прес-центру, розташованого поруч із входом до зали засідань міськради, і почали перекривати двері, через які намагалися пройти мітингувальники

    Біля будівлі Київради відбувається бійка між правоохоронцями та мітингувальниками, представниками добровольчих батальйонів.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Відзначається, що правоохоронці зайшли до прес-центру, розташованого поруч із входом до зали засідань міськради, і почали перекривати двері, через які намагалися пройти мітингувальники, щоб підтримати тих, хто пройшов до залу засідань раніше.

    Між ними почалися сутички.

    У цей час у Київраді розглядали питання про прирівнювання військовослужбовців добровольчих батальйонів до учасників антитерористичної операції (АТО). 

    Однак між депутатами виникли суперечки з цього питання. Після того, як до трибуни вийшли добровольці у засіданні Київради оголосили перерву на 10 хв. 

    26ee04c-dobrovolci1Під час розгляду питання до трибуни Київради вишли добровольці і навіть грюкали кулаками по трибуні. Скриншот з відео трансляції Київради

    О 13:10 засідання відновилося.

    Мер Києва Віталій Кличко закликав усіх присутніх у залі поводитися спокійно, не кричати і не застосувати фізичну силу.

    «Я розумію, що зараз деякі гарячі голови емоційно включаються повністю, щоб вирішити це фізично. Але ми повинні вирішувати всі питання виключно в діалозі. Не використовувати силу. А спокійно прийняти правильне рішення, яке буде на 100% працювати», - сказав Кличко. 

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    Після перерви хлопців у формі у залі засідань побільшало. Мер закликав усіх поводитися спокійно і не застосовувати силу 

    Частина депутатів просили, щоб на час розгляду питання добровольці залишились у залі засідань.

    Однак станом на 13:25 багато депутатів перебувають у кулуарах, тож голосування за надання дозволу на перебування у залі засідань не було.  

    Як повідомляє депутат Київради Вадим Васильчук, станом на 13:30 добровольці добровільно вийшли з зали Київради, правоохоронці також пішли з зали засідань.

    Депутати відновили розгляд визнання статусу добровольців, як учасників АТО.

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