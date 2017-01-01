Під Маріуполем бойовики застосовують фосфорні бомби
- Сьогодні, 09:09
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Досвідчені російські військовослужбовці використовують заборонену зброю та військові хитрощі, впевнені українські вояки
Під Маріуполем бойовики застосовують зброю, яка містить отруйні речовини. Вони обстрілюють українські позиції освітлювальними мінами зі спеціальними приладами, які уповільнюють їх політ і при цьому виділяють фосфорний газ.
«Освітлювальна міна, яка повинна просто світитися в повітрі, ставиться на парашутик і опускається повільно на позиції… Використовуються отруйні речовини, фосфорний газ виділяється», – пояснює військовослужбовець ВМС ЗСУ «Джейн».
Досвідчені російські військовослужбовці використовують заборонену зброю та військові хитрощі, впевнені українські вояки. Розвідка підтверджує – основні сили регулярних військ РФ зосереджені в окупованому Новоазовську та кількох навколишніх селищах.
Джерело: 5 канал