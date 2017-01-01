Під Маріуполем бойовики застосовують фосфорні бомби

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Досвідчені російські військовослужбовці використовують заборонену зброю та військові хитрощі, впевнені українські вояки

Під Маріуполем бойовики застосовують зброю, яка містить отруйні речовини. Вони обстрілюють українські позиції освітлювальними мінами зі спеціальними приладами, які уповільнюють їх політ і при цьому виділяють фосфорний газ.

«Освітлювальна міна, яка повинна просто світитися в повітрі, ставиться на парашутик і опускається повільно на позиції… Використовуються отруйні речовини, фосфорний газ виділяється», – пояснює військовослужбовець ВМС ЗСУ «Джейн».

Досвідчені російські військовослужбовці використовують заборонену зброю та військові хитрощі, впевнені українські вояки. Розвідка підтверджує – основні сили регулярних військ РФ зосереджені в окупованому Новоазовську та кількох навколишніх селищах.

«З їхньої сторони я вже спостерігаю абсолютну структурованість нормального лінійного підрозділу, вже все як у справжній армії. Ну звісно, це все не без допомоги російських кураторів, самим створити армію неможливо, це все тільки за допомогою Росії», – каже боєць ВМС Павло Юрчук. Як кажуть морпіхи, інтенсивність обстрілів зростає щодня. «Противник хоче створити умови, непридатні для ведення оборони і змусити нас зайти в село – відкотитися на свої попередні позиції», – розповідає морпіх Юрчук. Втім, українські захисники заспокоюють – щоб дати відсіч ворогу, в них вистачає і сил, і озброєння, і бойового духу.

Джерело: 5 канал