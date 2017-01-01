  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Під Маріуполем на міні підірвався хлопець

    • Сьогодні, 20:44
    • Розсилка

    Хлопець отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення грудної клітини та кінцівок

    Сьогодні, 9 лютого, на трасі між прифронтовими селищами Павлополь та Чермалик натрапив на міну хлопець, 1993 року народження.

    Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області, повідомлення про подію надійшло до Центрального відділу поліції з маріупольської лікарні близько 17:45.

    Читайте також

    Внаслідок вибуху хлопець отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення грудної клітини та кінцівок.

    Медики повідомили, що чоловік отримав поранення близько 13:00 і його прооперували.

    Поліцейські встановлюють обставини події.

    Це перший такий випадок в цьому році.

    Читайте також
    вибух Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ