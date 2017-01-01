Під Маріуполем на міні підірвався хлопець

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Хлопець отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення грудної клітини та кінцівок

Сьогодні, 9 лютого, на трасі між прифронтовими селищами Павлополь та Чермалик натрапив на міну хлопець, 1993 року народження.

Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області, повідомлення про подію надійшло до Центрального відділу поліції з маріупольської лікарні близько 17:45.

Внаслідок вибуху хлопець отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення грудної клітини та кінцівок.

Медики повідомили, що чоловік отримав поранення близько 13:00 і його прооперували.

Поліцейські встановлюють обставини події.

Це перший такий випадок в цьому році.