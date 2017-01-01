Під Маріуполем вантажний потяг зійшов з рейок

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Вантажний потяг, який рухався з боку Волновахи в бік Маріуполя зійшов з рейок

На місці аварії працюють ремонтні бригади

Під Маріуполем між станціями «1199 км» і «Волноваха» сталася залізнична аварія - вантажний потяг зійшов із рейок.

Про це повідомляють Новини Донбасу з посиланням на користувача Facebook Єгора Пальчикова.

«Вантажний потяг, який рухався з боку Волновахи в бік Маріуполя зійшов з рейок. Причина невідома. Потяги, що прямують із Маріуполя, затрималися мінімум на годину. Наприклад, пасажирський поїзд №104 Маріуполь - Київ зробив понад годинну непередбачену зупинку на станції «Карань», приміський поїзд змушений був чекати на станції «Асланове», - написав він.

За словами очевидця, на місці аварії працюють залізничні ремонтні бригади.