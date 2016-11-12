Під Москвою розбився легкомоторний літак: є загиблі

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Як-54

Літак належав приватній особі

У Підмосков'ї розбився легкомоторний літак, загинули три людини. Про це повідомляє «Ехо Москви» з посиланням на голову правління Асоціації міжрегіональної громадської організації пілотів і власників повітряних суден Росії Володимира Тюріна.

У Московському міжрегіональному слідчому управлінні на транспорті СК РФ повідомили, що проводиться дослідча перевірка за фактом аварії літака Як-54. Він належав приватній особі і базувався в Рузском районі.

У п’ятницю, 26 травня, вдень у Чернігові поблизу аеродрому «Півці» розбився приватний легкомоторний літак Cessna 172, пілот загинув.

При падінні літак загорівся. Повідомлення про це рятувальники отримали о 14:58. На місце негайно виїхали 4 підрозділи пожежно-рятувальної служби, які до 15:30 ліквідували пожежу за допомогою повітряно-механічної піни.