Під артобстріл бойовиків потрапила школа у Троїцькому

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Ворожий снаряд

Також терористи гатили по населеному пункті Попасна на Луганщині

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню констатує, що бойовики на Донбасі протягом доби здійснювали збройні провокації відносно ЗСУ та вели обстріли населених пунктів вздовж усієї лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Протягом 7 травня станом на 23:00 було зафіксовано 58 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків у тому числі із застосуванням забороненого озброєння: 20 снарядів артилерії калібром 152 мм, 93 снаряди артилерії калібром 122 мм, 121 міна калібру 120 мм, 145 мін калібру 82 мм, АГС, БМП та всі види стрілецького озброєння.

«Обстріли бойовики здійснювали по позиціям Збройних сил України, а також по ділянкам місцевості поблизу населених пунктів Водяне, Катеринівка, Новозванівка, Кримське, Опитне, Красногорівка, Троїцьке, Попасна та Верхньоторецьке. За ініціативи української сторони СЦКК режим тиші заводився 51 раз, завдяки чому жертв серед мирного населення вдалося уникнути», - йдеться у повідомленні.

Крім того, близько 17:20 противником по населеному пункту Троїцьке було застосовано 3 снаряди артилерії калібром 122 мм. Внаслідок обстрілу снаряд потрапив у школу по вулиці Цвєткова, 1, на садову ділянку по вулиці Лєрмонтова, 29, а також пошкоджено лінію електропостачання до будинків по вулиці Корольова, 21 та 22.

Близько 21:20 незаконними збройними формуваннями на Луганському напрямку по позиціях Збройних сил України поблизу населеного пункту та по самому населеному пункту Попасна було застосовано міномети калібром 120-мм та 82-мм. Внаслідок обстрілу знищено автомобіль, перебито лінію електропередач житлового будинку по вулиці Первомайська, 144а, а в будинку навпроти вибито вікна. Також вікна пошкоджено у будинку за адресою Грушевського, 241.

Нагадаємо, з початку доби до 18:00 неділі у зоні АТО було зафіксовано 27 обстрілів позицій українських військових.