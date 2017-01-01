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    Під Одесою продають 50 гектарів землі біля моря

    • Сьогодні, 18:13
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    Орієнтовне розміщення ділянки
    Орієнтовне розміщення ділянки

    Оголошення про продаж з’явилося на сайті OLX – за 51 Га просять «дуже прийнятну» ціну

    На сайті OLX з’явилося оголошення про продаж земельної ділянки під Одесою. Його було розміщено 4 квітня.

    Відповідно до опису в оголошенні, мова йде про 51 гектар землі, що розташована в районі порту «Южний» в місті Южне на Одещині. Фасад ділянки проходить уздовж берегової лінії, в 200 метрах від неї проходить залізнична колія.

    Також зазначається, що ділянка знаходиться у власності фізичних осіб і її пропонують купити задля облаштування нафтового терміналу, для розвантаженні вантажів експортно-імпортної діяльності, як зерносушарку чи елеватор.

    Автор оголошення пише, що «ціна договірна дуже прийнятна». В оголошенні за ділянку виставлена ціна в 10 млн доларів.

    Южне - місто обласного значення в Одеській області. Розташоване на північно-західному узбережжі Чорного моря, відстань до облцентру становить близько 47 км.

    Нагадаємо, комерсанти виставили на продаж 56 гектарів Києва – також через сайт OLX.

    Як повідомляли раніше ЗМІ, Генеральна прокуратура України повідомила про оголошення підозри екс-заступнику голови Київської міської державної адміністрації - начальнику Головного управління земельних ресурсів щодо незаконного узгодження передачі кооперативу 65,1 га землі на 1,4 мільярда гривень.

    Одеса земля
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