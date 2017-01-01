Під Потьомкинськими сходами в Одесі знайшли скелет

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Активісти також виявили в нижніх галереях Потьомкінських сходів безхатченок і гори сміття

В Одесі поліція, відреагувавши на повідомлення місцевого мешканця, знайшла та вилучила з-під Потьомкинських сходів рештки скелета.

Про це повідомив Приморський відділ поліції в Одесі.

«27 січня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя Одеси про те, що під Потьомкинськими сходами, з боку вулиці Приморської, знайдено скелетовані останки, ззовні схожі на людські. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. З місця події вилучено рештки», - сказано в повідомленні.

Попередньо встановлено, що слідів насильства на виявлених фрагментах скелетованих останків немає. Призначено проведення відповідних судових експертиз.Триває слідство.