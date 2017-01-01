Під Щастям внаслідок обстрілу бойовиків поранено місцеву жительку

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У неділю вздовж лінії розмежування на Луганщині російсько-окупаційні війська чотири рази порушували «режим тиші»

У неділю, 19 лютого, вдень поблизу Щастя Станично-Луганського району внаслідок обстрілу з боку бойовиків дістала вогнепальне поранення місцева жителька. Про це повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації.

Жінку було доправлено до Щастинської міської лікарні.

Луганська ОДА також повідомляє, що у неділю вздовж лінії розмежування на Луганщині російсько-окупаційні війська чотири рази порушували «режим тиші».

Зокрема, по укріпленнях сил АТО поблизу сіл Новоолександрівка і Новозванівка Попаснянського району противник двічі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

У напрямку села Лопаскине Новоайдарського району застосовувалися автоматичні гранатомети та стрілецька зброя.

По позиціях наших захисників поблизу смт Станиця Луганська бойовики використовували протитанкові та автоматичні гранатомети.