Під Щастям внаслідок обстрілу бойовиків поранено місцеву жительку
- Сьогодні, 11:34
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У неділю вздовж лінії розмежування на Луганщині російсько-окупаційні війська чотири рази порушували «режим тиші»
У неділю, 19 лютого, вдень поблизу Щастя Станично-Луганського району внаслідок обстрілу з боку бойовиків дістала вогнепальне поранення місцева жителька. Про це повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації.
Жінку було доправлено до Щастинської міської лікарні.
Луганська ОДА також повідомляє, що у неділю вздовж лінії розмежування на Луганщині російсько-окупаційні війська чотири рази порушували «режим тиші».
Зокрема, по укріпленнях сил АТО поблизу сіл Новоолександрівка і Новозванівка Попаснянського району противник двічі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.
У напрямку села Лопаскине Новоайдарського району застосовувалися автоматичні гранатомети та стрілецька зброя.
По позиціях наших захисників поблизу смт Станиця Луганська бойовики використовували протитанкові та автоматичні гранатомети.