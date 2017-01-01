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    Під Щастям внаслідок обстрілу бойовиків поранено місцеву жительку

    • Сьогодні, 11:34
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    У неділю вздовж лінії розмежування на Луганщині російсько-окупаційні війська чотири рази порушували «режим тиші»

    У неділю, 19 лютого, вдень поблизу Щастя Станично-Луганського району внаслідок обстрілу з боку бойовиків дістала вогнепальне поранення місцева жителька. Про це повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації.

    Жінку було доправлено до Щастинської міської лікарні.

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    Луганська ОДА також повідомляє, що у неділю вздовж лінії розмежування на Луганщині російсько-окупаційні війська чотири рази порушували «режим тиші».
    Зокрема, по укріпленнях сил АТО поблизу сіл Новоолександрівка і Новозванівка Попаснянського району противник двічі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.
    У напрямку села Лопаскине Новоайдарського району застосовувалися автоматичні гранатомети та стрілецька зброя.
    По позиціях наших захисників поблизу смт Станиця Луганська бойовики використовували протитанкові та автоматичні гранатомети.

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