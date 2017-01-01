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    Під Волновахою знайдено арсенал з гранатометами

    • Сьогодні, 19:36
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    Знайдені у схованці гранатомети
    Знайдені у схованці гранатомети

    Схованка зі зброєю була облаштована у покинутому будинку в селі Валер’янівка

    Співробітники Служби безпеки України виявили сховище з боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    «Схованка була облаштована у покинутому будинку в селі Валер’янівка Волноваського району Донеччини. Співробітники спецслужби вилучили зі схрону два гранатомети РПГ-22, сім гранат «Ф-1» та «РГД-5» із запалами, а також три упаковки набоїв калібру 7,62 мм», - йдеться в повідомленні.
    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. 

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    Під Волновахою знайдено арсенал з гранатометами
    Під Волновахою знайдено арсенал з гранатометами
    Під Волновахою знайдено арсенал з гранатометами
    Під Волновахою знайдено арсенал з гранатометами
    Під Волновахою знайдено арсенал з гранатометами
    Під Волновахою знайдено арсенал з гранатометами

    Триває досудове слідство.

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    зона АТО Донбас СБУ
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