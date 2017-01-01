Під загрозою постачання води у Маріуполь: бойовики обстрілюють насосну станцію

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Станція розташовується недалеко від лінії розмежування

Бойовики у суботу ввечері обстрілюють насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водоводу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За його словами, станція розташована між селами Василівка і Крута Балка недалеко від лінії розмежування і забезпечує подачу води у Волноваський, Червоноармійський та Добропільський райони, а також у Маріуполь.

Жебрівський додає, що оператор насосної станції сховався у бомбосховище, інформації про пошкодження поки що немає.

Як повідомляв «Главком», сьогодні після ворожих обстрілів без електроенергії залишилась Авдіївка, коксовім та Донецька фільтрувальна станція. Життєвоважливі об'єкти міста підключено до альтернативного енергоживлення.

З початку сьогоднішньої доби танки бойовиків обстріляли Авдіївку.

Ввечері з’явились фото та відео наслідків сьогоднішнього обстрілу Авдіївки.