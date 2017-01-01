  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Під загрозою постачання води у Маріуполь: бойовики обстрілюють насосну станцію

    • Вчора, 23:17
    • Розсилка

    Станція розташовується недалеко від лінії розмежування

    Бойовики у суботу ввечері обстрілюють насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водоводу.

    Читайте також

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    За його словами, станція розташована між селами Василівка і Крута Балка недалеко від лінії розмежування і забезпечує подачу води у Волноваський, Червоноармійський та Добропільський райони, а також у Маріуполь.

    Жебрівський додає, що оператор насосної станції сховався у бомбосховище, інформації про пошкодження поки що немає.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні після ворожих обстрілів без електроенергії залишилась Авдіївка, коксовім та Донецька фільтрувальна станція. Життєвоважливі об'єкти міста підключено до альтернативного енергоживлення.

    З початку сьогоднішньої доби танки бойовиків обстріляли Авдіївку.

    Ввечері з’явились фото та відео наслідків сьогоднішнього обстрілу Авдіївки.

    Читайте також
    Маріуполь АТО бойовики на Донбасі вода обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ