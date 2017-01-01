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    Підготовка до безвізу: Порошенко доручив відновити пропуск авто на пункті пропуску «Ягодин»

    • Сьогодні, 15:59
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    Порошенко проводить нараду з підготовки до безвізу

    Президент України Петро Порошенко проводить нараду щодо підготовки до набуття чинності безвізом на пункті пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею.

    Він доручив негайно відновити пропуск авто на на цьому пункті пропуску.

    «Відвідав міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ягодин». Вказав керівництву на неприйнятність того, що робота пункту зупинено, у той час як там стоїть черга з 160-ти вантажівок. Доручив негайно відновити пропуск автомобілів. Дуже радий спілкуванню з українцями і поляками, яких зустрів на кордоні», - заявив Порошенко.

    Як відомо, вже з 11 червня українці зможуть подорожувати до країн ЄС та членів Шенгенської зони за межами Євросоюзу без віз, тільки з біометричними паспортами.

    Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

    17 травня президент України Петро Порошенко у Страсбурзі взяв участь у церемонії підписання президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та представником мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським союзом безвізового режиму для громадян України.

    Читайте матеріал «Главкома» Безвізовий режим: як це працюватиме

    Також читайте: Костянтин Єлісєєв: Після надання безвізу Євросоюз одразу поставить нас на моніторинг

     

     

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    Петро Порошенко безвізовий режим ЄС Євросоюз
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