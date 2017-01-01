Підлітки на Сумщині побили і обікрали одинадцятирічного хлопця

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Пояснили неповнолітні свій вчинок просто: напали на хлопчика, бо хотіли просто розважитись

На Сумщині поліція викрила групу школярів, які пограбували свого однолітка, передає відділ комунікації поліції Сумської області.

До Конотопського відділу поліції звернулась матір 11-річного хлопчика, яка повідомила, що її дитину пограбували. Жінка розповіла: близько шостої години вечора її син повертався додому від репетитора. На одній із вулиць міста його перестріли четверо невідомих хлопців і без будь-яких причин почали до нього чіплятися. Потім всі гуртом стали наносити удари в область голови та живота, після чого відібрали стільниковий телефон і втекли.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж) та негайно розпочали пошуки зловмисників.

«Вже наступного дня співробітники сектору ювенальної превенції встановили особи нападників та запросили їх разом з батьками до відділку поліції для дачі показів. Ними виявились четверо хлопчаків – 11-ти та 14-років, один з яких уже потрапляв у поле зору правоохоронців через бійку з однокласником. Всі вони відразу зізнались у скоєному. Крім цього, за місцем мешкання найстаршого з підлітків поліцейські вилучили стільниковий телефон, що належить потерпілому школяреві. Пояснили неповнолітні свій вчинок просто: напали на хлопчика, бо хотіли просто розважитись», - прокоментував начальник Конотопського відділу поліції Олексій Нештенко.

Сьогодні, після повного досудового розслідування, кримінальне провадження вже направлено до суду. І якщо, за скоєння суспільно небезпечного діяння щодо 11-річних хлопців можуть бути застосовані лише примусові заходи виховного характеру, та згідно ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх заміщують обов’язків щодо виховання дітей) притягнено до адміністративної відповідальності їх батьків, то 14-річним юнакам вже загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.