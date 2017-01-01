Підозра Януковичу була готова вже у червні 2014 року – Голомша



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Янукович

Справа про масові розстріли на Майдані могла бути передана до суду до кінця 2014 року, зазначив екс-перший заступник генпрокурора Микола Голомша

Реформа прокуратури завадила розслідуванню злочинів проти активістів Майдану. Зокрема, підозра екс-президенту-втікачу Віктору Януковичу була готова вже у червні 2014 року. Про це в ефірі «5 каналу» заявив колишній перший заступник генерального прокурора України Микола Голомша.

«Я хотів би нагадати, і це підтвердить Олексій Баганець, колишній заступник генпрокурора, що десь приблизно в червні він доповідав генеральному прокурору про те, що вже готова підозра Януковичу, в червні 2014 року. Плюс було ще підготовлено багато підозр по відношенню до суддів Конституційного суду, до інших посадовців і все рухалося у правильному режимі, просто потрібно обирати правильні очевидні пріоритети», – зазначив він.

Голомша додав: «Визначивши пріоритети, не треба було чіпати, принаймні, ні куратора, який організовував розслідування злочинів по Небесній Сотні, ані виконавців, бо це великий об'єм роботи».

З його слів, справа про масові розстріли на Майдані могла бути передана до суду до кінця 2014 року.

«Я не бачу взагалі перешкод тому, що ця справа повинна була бути закінченою по відношенню до організаторів і катувань, вбивств Небесної Сотні до кінця 2014 року. Всі підстави були і є», – наголосив колишній перший заступник генпрокурора.