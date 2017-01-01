Підозрюваних у замаху арештували без права на заставу - Геращенко

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Антон Геращенко

Фігурантів справи про замах на нардепа відправили під арешт на два місяці

Шевченківський районний суд Києва арештував двох підозрюваних у справі про замах на нардепа Антона Геращенка на два місяці, без права внесення застави.

Про це написав нардеп у Фейсбуці.

«При виборі запобіжного заходу суд врахував як обсяг наведених слідчими і прокурорами доказів з причетності до планування та підготовки мого вбивства, так і факт того, що один з двох затриманих був достроково амністований окупаційними властями Криму спецслужбами РФ для участі в підривній роботі проти України, що до речі зроблено вже не вперше», - зазначив депутат.

За його словами, за 112 статтею Кримінального кодексу обом підозрюваним загрожує міра покарання аж до довічного ув'язнення.

Геращенко наголосив, що підозрювані в організації його ліквідації є важливими свідками організації державного тероризму з боку Російської Федерації.

«Їхні життя і безпека мають бути поза небезпекою, щоб вони допомогли розкрити диверсійно-терористичну мережу, яка продовжує свою роботу в Україні і запобігти подальшим терористичним актам проти українських журналістів і політиків», - написав нардеп.

Геращенко запевнив, що проект «Миротворець», який «стоїть поперек горла» спецслужбам РФ, працюватиме незалежно від того, живий він чи ні.

Нагадаємо, 21 січня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.

Пізніше радник глави МВС Зорян Шкіряк повідомив, що врятованим нардепом є Антон Геращенко.