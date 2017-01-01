Підозрюваний у нападі в Стокгольмі зізнався в скоєнні теракту

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Поліція на місці нападу в Стокгольмі, Швеція, 7 квітня 2017 року

Акілов визнав провину під час засідання суду

39-річний виходець з Узбекистану Рахмат Акілов, обвинувачений у вбивстві чотирьох людей минулого тижня, коли він на викраденій вантажівці в’їхав у натовп біля універмагу в центрі Стокгольма, визнав себе винним у скоєнні теракту, заявляє його адвокат.

Захисник заявив, що Акілов визнав провину під час засідання шведського суду, на якому мали вирішити, чи залишати його під вартою до розгляду його справи по суті.

У документах суду Акілов названий громадянином Узбекистану.

Заступник головного прокурора Ганс Ірман підтвердив, що Акілова звинувачують у скоєнні терористичного акту.

10 квітня керівник поліції Швеції Дан Еліассон заявив, що влада «впевнена» в тому, що затримала нападника.

Поліція не розкриває особу другого чоловіка, якого затримали 9 квітня у зв’язку з нападом.

Від дня нападу, 7 квітня, поліція провела опитування понад 600 людей і численні спецоперації у Стокгольмі у рамках розслідування.

Внаслідок атаки загинуло 4 людей, ще 15 людей були поранені.