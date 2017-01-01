  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Підозрюваний у шахрайстві помічник нардепа-радикала сьогодні вийде на волю

    • Сьогодні, 05:20
    • Розсилка
    Олексій Бевзюк на фото ліворуч
    Олексій Бевзюк на фото ліворуч

    О 13:00 спливає термін утримання під вартою

    Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 7 лютого в засіданні у справі Олексія Бевзюка, помічника нардепа від Радикальної партії Олексія Кириченка. який був затриманий за те, що начебто вимагав у підприємця «данину». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ігор Мосійчук.

    Читайте також

    Засідання суду було перенесено через відсутність єдиного свідка обвинувачення. Саме тому суддя Смик прийняла рішення про оголошення перерви до 7 лютого. Свідка  Гриценко викличуть на засідання повісткою.

    За словами нардепа, вже сьогодні, після 13:00, пройде три доби з часу утримання Олексія Бевзюка під вартою. У Радикальній партій розраховують, що тоді ж він вийде на волю, оскільки запобіжний захід йому не обирався.

    «Тримаємо кулаки і сподіваємось на краще. Свою готовність взяти Олексія на поруки разом зі мною заявили колеги по фракції Андрій Лозовий, Дмитро Лінько, Олексій Кириченко та Тетяна Южкова . Проте я певен, що абсурдні звинувачення будуть розбиті вщент захисниками», - написав Мосійчук.

    Як повідомляв «Главком», у четвер у Генпрокуратурі заявили, що помічник нардепа вимагав від громадянина 200 тис. грн за сприяння у безперешкодному здійсненні потерпілим господарської діяльності у сфері надання послуг з доступу до мережі Інтернет.

    Читайте також
    Ігор Мосійчук Генпрокуратура Радикальна партія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ