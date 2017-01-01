Підозрюваний у шахрайстві помічник нардепа-радикала сьогодні вийде на волю

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Олексій Бевзюк на фото ліворуч

О 13:00 спливає термін утримання під вартою

Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 7 лютого в засіданні у справі Олексія Бевзюка, помічника нардепа від Радикальної партії Олексія Кириченка. який був затриманий за те, що начебто вимагав у підприємця «данину». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ігор Мосійчук.

Засідання суду було перенесено через відсутність єдиного свідка обвинувачення. Саме тому суддя Смик прийняла рішення про оголошення перерви до 7 лютого. Свідка Гриценко викличуть на засідання повісткою.

За словами нардепа, вже сьогодні, після 13:00, пройде три доби з часу утримання Олексія Бевзюка під вартою. У Радикальній партій розраховують, що тоді ж він вийде на волю, оскільки запобіжний захід йому не обирався.

«Тримаємо кулаки і сподіваємось на краще. Свою готовність взяти Олексія на поруки разом зі мною заявили колеги по фракції Андрій Лозовий, Дмитро Лінько, Олексій Кириченко та Тетяна Южкова . Проте я певен, що абсурдні звинувачення будуть розбиті вщент захисниками», - написав Мосійчук.

Як повідомляв «Главком», у четвер у Генпрокуратурі заявили, що помічник нардепа вимагав від громадянина 200 тис. грн за сприяння у безперешкодному здійсненні потерпілим господарської діяльності у сфері надання послуг з доступу до мережі Інтернет.