Підозрюваний у справі сутичок 9 травня в Дніпрі уклав угоду зі слідством

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Сутички в Дніпрі на 9 травня

За даними прокуратури, підозрюваний сам не спричиняв тілесних ушкоджень потерпілим

Один з підозрюваних у сутичках 9 травня в Дніпрі уклав угоду про визнання винуватості. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

За її даними, підозрюваний сам не спричиняв тілесних ушкоджень потерпілим і та співпрацював зі слідством, надаючи важливі покази.

«Матеріали щодо вчиненого ним злочину виділено в окреме провадження, а обвинувальний акт було скеровано до суду»,- йдеться у повідомленні.

В межах інкримінованої підозрюваному статті 293 КК України (групове порушення громадського порядку) суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

Також повідомлялось, тітушка, заарештований за побиття ветерана АТО у Дніпрі, вийшов на волю під заставу.

Депутати вимагають зняття депутатської недоторканності з нардепа від Опозиційного блоку Олександра Вілкула.

Поліція встановила 25 осіб, які брали участь у сутичках та спровокували масову бійку у Дніпрі 9 травня 2017 року.