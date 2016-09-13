Підозрюваний у вбивстві російського військовослужбовця в Ґюмрі мав психічні відхилення

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Чоловіка визнали непридатним до військової служби в мирний час

Підозрюваний у вбивстві військовослужбовця російської бази в Ґюмрі раніше був визнаний обмежено осудним через низку психічних відхилень, повідомили «Інтерфаксу» в прес-службі Слідчого комітету Вірменії.

У висновку, отриманому в березні 2017 року, говориться, що у чоловіка були виявлені психічні відхилення, після чого його визнали непридатним до військової служби в мирний час і демобілізували.

«Зокрема, під час військової служби в листопаді 2016 року він кілька разів завдавав собі каліцтва, з метою вузькоспеціалізованої перевірки був переправлений в психіатричне відділення Єреванського військового госпіталю. Відносно підозрюваного була призначена комплексна військово-медична і судово-психіатрична експертиза», - наголошується в повідомленні.

Начальник відділу аналітики, інформації та зв'язків із засобами масової інформації поліції Вірменії Едгар Джаноян розповів РІА Новини, що під підозрою знаходиться 20-річний Дж. А.

Раніше стало відомо, що в Гюмрі знайшли мертвим 21-річного військовослужбовця російської бази Дмитра Ялпаева. На його тілі виявили колото-різані поранення в області шиї. Очевидці повідомляли, що він загинув від ножового поранення, яке отримав у бійці.

Джерело: Дождь