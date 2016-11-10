Підпільний «Лас-Вегас»: у Запоріжжі поліція «накрила» гральний зал, що відкрився замість магазину одягу

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В приміщенні колишнього магазину «Colin's» незаконно знаходився гральний зал

У Запоріжжі поліція виявила і припинила діяльність двох гральних закладів, «замаскованих» під лотерею, які працювали в районі проспекту Металургів. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Зокрема, йде мова про зал, що відкрився в приміщенні колишнього магазину одягу «Colin's» на перетині проспектів Металургів і Соборної.

Співробітники обласного управління Нацполіціі і Управління захисту економіки провели санкціоновані обшуки в двох приміщеннях лотереї «Золота підкова», під вивіскою якої працювали ігрові зали.

Правоохоронці вилучили 56 комп'ютерів, документацію установ, а також грошові кошти.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення статті «Заняття гральним бізнесом». Поліція встановлює особи причетних до незаконної діяльності.