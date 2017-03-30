Підпільний видобуток бурштину «кришують» певні кримінальні кола з 1990-х, - нардеп

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Нардеп Парасюк розповів про корупцію на державному бурштиновому підприємстві

За конвеєром на держпідприємстві сидять два дядьки – відбирають бурштин і кидають у відро. Нема камер спостереження, жодного контролю – три камінці кинув у відро, два – в пісок. Таким чином частина бурштину реалізовується через українські фірми за кордон.

Про це повідомив Володимир Парасюк, народний депутат, в ефірі програми HARD з Влащенко на телеканалі ZIK.

Відтак депутат Верховної Ради заявив, що українське державне підприємство, яке офіційно добуває бурштин – це перша установа, яка його розкрадає.

Парасюк відзначив, що підпільний видобуток бурштину «кришують» певні кримінальні кола з 1990-х.

«Вони віддають «долю» в Адміністрацію Президента, в МВС, СБУ. Не знаю яку «долю». У цю проблему я не вникав», – зізнався Парасюк.

Також нардеп зауважив, що контрафактний бурштин вивозиться через Західну Україну в Польщу, а тоді – в Китай. «Та навіть везти не треба. На самій Рівненщині є цілі структури китайців, які приїжджають і цей бурштин викуповують. Правда, дешевше, аніж у Польщі», – зазначив позафракційний депутат ВР.

Щоправда на заклик ведучої організувати бурштинну блокаду Парасюк згодою так і не відповів. «Нам не так легко, бо треба вміти організувати, побудувати. На все свій час. Ми запустили у державі метод протидії, який називається блокада. Час дійде і до цих проблем», – відповів Володимир Парасюк.