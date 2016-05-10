Підприємства на Донбасі були базовими плацдармами для повернення України, - Порошенко

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На переконання Президента, так звана блокада окупованих територій дала можливість агресору виправдати свої дії щодо визнання так званих паспортів «ЛДНР»

Підприємства, які продовжували виплачувати заробітну плату в українській валюті та сплачували податки до українського бюджету були «острівками» присутності України на окупованих територіях і вони мали стати опорою реінтеграції цих земель після їх деокупації. Про це заявив Президент Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам.

«Це були єдині місця, де функціонувала українська національна валюта, де не платили податки до так званих бюджетів ЛДНР або до Російської Федерації, і в повному обсязі податки сплачувалися в Україну. Де забезпечувалася зайнятість і люди чітко розуміли: ті, хто працював на великих українських підприємствах, які залишалися нехай на окупованих територіях, але під українською юрисдикцією, що це – Україна», - підкреслив Глава держави.

«Якщо хочете – це були такі «острівки» України. Якір, яким ця територія трималася України. І, безумовно, ми збиралися використати їх при реінтеграції, при поверненні України на Донбас і поверненні Донбасу в Україну. Це були базові плацдарми для повернення України», - додав Порошенко.

На переконання Президента, так звана блокада окупованих територій дала можливість агресору виправдати свої дії щодо визнання так званих паспортів «ЛДНР», реєстраційних документів, автомобільних номерів. Так само це створило підґрунтя не лише для захоплення українських приватних та державних підприємств, а й виправдання їх передачі олігархам-втікачам або російським олігархам.

«Це знищило Україну на Донбасі. Це дуже небезпечна стратегія, дуже небезпечні дії», - наголосив він.

Президент нагадав, що ще до початку так званої блокади було запроваджено спеціальний порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Уряд запропонував відкритий діалог суспільству у питанні обмеження або припинення переміщення окремих видів товарів через лінію перетину, а також пропонував спільний контроль за цим переміщенням.

За словами Порошенка, до такого контролю були запрошені і активісти, у тому числі й учасники так званої блокади та її організатори. Однак, пропозиція Прем’єр-міністра не знайшла підтримки.

«Вони вийшли з переговорів, бо переговорів їм не потрібно. Потрібен піар, потрібен конфлікт, потрібна дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в Україні. І це ще один доказ того, що сценарій цього писався не в Україні. І щирі, відкриті, прозорі почуття добровольців, всіх, хто щиро підтримував ці дії, були просто використані», - сказав Президент.

Глава держави також зауважив, що після блокади частина підприємств відмовилася від співпраці з окупантами та проросійськими бойовиками і ухвалила рішення про повне припинення своєї роботи.

«Ми побачили дві дії власників цих підприємств. Одні, дуже відповідальні, відмовилися від того, щоб перереєструватися в ЛДНР або Російській Федерації. Це, незалежно від прізвищ цих людей, – позиція громадянина України, яку я шаную і поважаю», - сказав Порошенко.

«Інші ж – перереєструвалися і в наслідок блокади почали сплачувати гроші до так званих бюджетів ЛДНР, де-факто фінансуючи тероризм. Це перші результати блокади: раніше платили в бюджет України, а зараз – платять у бюджети окупантів», - також додав він.

Зважаючи на такий розвиток подій, владою і було ухвалено рішення про тимчасове припинення транспортного зв’язку із цими територіями.

«Ми не могли прийняти продукцію із захоплених, вкрадених виробництв і ситуація вимагала рішучих і швидких дій. І це перша мотивація, яка повністю забороняє переміщення товарів, а це були в основному лише товари цих українських підприємств, через лінію зіткнення. Наголошую, що йдеться не лише про три переїзди, де стояли ці піарівські редути, а по всій території – автомобільні, залізничні та інші шляхи сполучення, які не дозволяють здійснювати переміщення товарів», - підкреслив Президент.

Разом з тим, Глава держави зауважив, що пункти пропуску на лінії розмежування продовжать свою роботу і можливість доступу на окуповані території міжнародних гуманітарних місій, а також українських громадян на підконтрольну Україні територію - залишиться.