Підприємства Порошенка вивезли з України найбільше цукру

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Експорт українського цукру

Підприємства, пов'язані з родиною президента, увійшли в десятку найбільших експортерів цукру

Асоціація «Укрцукор» оприлюднила ТОП-10 експортерів цукру за 2016 рік.

Як повідомляє прес-служба «Укрцукру», ВП «Глобинський цукровий завод» став лідером серед експортерів вітчизняного цукру, відвантаживши закордон 81 тис. т цукру на суму $39,7 млн.

Цікаво, що в десятку експортерів увійшли підприємства «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» та «Продовольча компанія Поділля», які входять в групу підприємств «Агропродінвест», співвласником якої є президент України Петро Порошенко.

Так, ТзОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» посідає друге місце в рейтингу експортерів, підприємство експортувало 74,3 тис. т цукру на $37 млн.

А ПрАТ «Продовольча компанія Поділля» експортувала у 2016 році 22,1 тис. т цукру на $10,7 млн. Підприємство посідає шосте місце в ТОП-10.

Таким чином, можна констатувати, що підприємства, що входять до групи підприємств «Агропродінвест» Порошенка, експортували з України найбільше цукру.

Загалом за 2016 рік українські виробники експортували рекордні для незалежної України 442,7 тис. т цукру на суму $215,9 млн, без урахування 23,6 тис. т цукру, виробленого із цукру-сирцю тростинного, ввезеного в Україну на давальницьких умовах, які експортувала ТОВ «Юкрейніан Шугар Компані».