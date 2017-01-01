Підрив автівки місії ОБСЄ на Донбасі розслідується як теракт

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Автомобіль місії ОБСЄ, який було підірвано на Луганщині

Хід розслідування кримінального провадження за фактом терористичного акту перебуває на контролі прокурора Луганської області

За фактом терористичного акту, що призвів до загибелі члена місії ОБСЄ на Луганщині, Управлінням Служби безпеки України в Луганській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури України, процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів відділу прокуратури області.

Хід розслідування кримінального провадження за фактом терористичного акту перебуває на контролі прокурора області.

Санкція ч. 3 ст. 258 КК України передбачає покарання у вигладі позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.